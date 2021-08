Arzobispo Metropolitano explica el comunicado que causó indignación

El monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez explicó algunos aspectos del comunicado que causó indignación y en el cual piden a la población no solicitar la renuncia del mandatario Alejandro Giammattei.

En una entrevista radial, el Arzobispo Metropolitano, Gonzálo De Villa y Vásquez explicó que su postura es en relación a que el gobierno no está abierto al diálogo y por lo tanto deben exigir esos espacios. Además, apoyan las protestas sin que afecten la movilización de otras personas.

Sobre el tema de la Fiscal General, Consuelo Porras, el Monseñor agregó que por parte de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) se mantiene la misma postura sobre que ella, como católica, debe “discernir” y pensar qué es lo mejor para el país.

Al mismo tiempo dijo que consideran que la destitución del jefe de la FECi, Juan Francisco Sandoval fue ilegal y arbitraria.

“En el primero dijimos claro que la salida del fiscal Sandoval fue abrupta e ilegal y que en general esta decisión ha arrastrado a esta conflictividad de las últimas dos o tres semanas”, explicó De Villa.

Agregó que la Fiscal General no se ha comunicado con ellos y es algo que no esperaban, ya que le dijeron que “discierna” y no le ofrecieron consejos.

Conflictividad beneficia a otros

Según el Monseñor, las protestas que se desarrollan con bloqueos, solamente benefician a otros sectores como el crimen organizado y el narcotráfico.

“El comunicado también tenía otros puntos importantes, como que no se polarice más el país, esto termina ayudando a otros grupos. A río revuelto le interesa sacar ventaja a gente como al crimen organizado y narcotráfico”, agregó de Villa.