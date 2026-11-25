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Uno de los presuntos asaltantes que tomaron un supermercado en Cartagena, Colombia, y que murió tras el operativo de rescate, era buscado por su esposa como rehén.

Las autoridades colombianas informaron que uno de los presuntos asaltantes murió en medio del operativo de rescate de rehenes, en un supermercado que fue tomado por delincuentes en Cartagena.

La esposa del fallecido lo había buscado desde el pasado martes entre las personas que se encontraban retenidas dentro del supermercado.

Ella relató a medios locales que su esposo de 51 años se había comunicado por teléfono con ella sobre las 8:12 a.m. (hora local), cuando le indicó que iría al supermercado por unos buñelos y luego la recogería para llevarla al trabajo, como regularmente hacía todos los días.

"Yo le dije que ya estaba lista para ir a la oficina porque él me lleva siempre al trabajo, y me dijo: ' listo, voy a entrar al Éxito y ya te voy a recoger'. Eso fue a las 8:12, yo tengo los mensajes de WhatsApp", explicó a la emisora Blu Radio.

| En un nuevo video publicado por el Ministerio de Defensa de Colombia quedó registrado el rescate de los rehenes en el Éxito de La Castellana sobre la 1:30 a.m. en Cartagena. Se ve la salida de los secuestrados, el ingreso del ministro Jorge Mora y a los captores reducidos en el suelo. https://t.co/yeEzua0QYm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 25, 2026

Al ver las noticias, se dirigió hacia el lugar de los hechos y observó que el vehículo de su pareja se encontraba ubicado en donde siempre lo estacionaba para evitar pagar parqueo.

Luego de que fueran liberadas las víctimas, ella consultó por información de su esposo, ya que no se encontraba entre las personas rescatadas. Sin embargo, posteriormente pudo percatarse que su pareja había fallecido y que, presuntamente era quien lideraba al grupo delincuencial.

La policía colombiana informó este miércoles que 76 personas fueron las que estuvieron retenidas por hombres armados durante la toma del supermercado que se prolongó por casi un día, una cifra superior a la informada inicialmente.

*Con información de El Espectador y AFP