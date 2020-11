Robo de película en un banco de Milán, Italia

Un grupo de asaltantes logró cometer un robo en un banco de Milán sin ejecutar un solo disparo durante el atraco y logró escapar a través de las alcantarillas que pasan debajo del recinto.

El robo ocurrió durante mañana de este martes 3 de noviembre en el banco Crédit Agricole en la Piazza Ascoli. Dos delincuentes ingresaron al banco y desenfundaron sus armas para amenazar al personal. Luego, más cómplices aparecieron debajo del suelo tras cavar, previamente, un túnel por la red de alcantarillado.

Al inicio del robo, los ladrones forcejearon con algunos empleados, uno de los asaltantes golpeó con el arma al gerente, mientras que una empleada logró escapar del lugar cuando escuchó al gerente gritar que había un robo en el lugar.

Posteriormente, la Policía bloqueó las salidas de la plaza tras movilizar varias unidades para evitar el escape de los delincuentes, pero estos activaron un extintor para crear confusión y lograr escapar por las alcantarillas.

Sin embargo, los ladrones no lograron ingresar a la bóveda, pero sí lograron llevarse unas 20 cajas de seguridad de las cuales aún no se conoce la cantidad exacta de dinero que contenían.

El gerente del banco habló con la prensa después de lo ocurrido afirmando que hubo “una breve lucha, pero no me enfurecieron”. Al momento de sus declaraciones tenía hielo en la nuca y un fuerte golpe en la cabeza hecho con la culata de una pistola.

"Entraron desde el sótano. Éramos tres adentro cuando me di cuenta de lo que estaba pasando y grité. Hubo una pequeña pelea pero no me ganaron ", dijo a medios locales.

La empleada que logró escapar fue encontrada en estado de shock, al igual que su colega que fue retenido como rehén durante el atraco. Ambos estaban ilesos, pero bastante alterados por la experiencia.

*Con información de The Guardian