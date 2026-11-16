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Las organizaciones políticas deberán coordinar con el Ministerio de Gobernación la celebración de sus asambleas en Zacapa e Izabal.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró que los partidos políticos podrán realizar sus asambleas de proclamación de candidatos en Zacapa e Izabal, pese al estado de Sitio decretado por el Gobierno.

Esto debido a que estas actividades forman parte de los preparativos para las elecciones generales de 2027 y están protegidas por la legislación electoral.

Mario Alexander Velásquez, magistrado vocal V del TSE, explicó que el artículo 194 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) garantiza el desarrollo de las actividades vinculadas al proceso electoral, incluso cuando se encuentran vigentes medidas excepcionales.

El funcionario señaló que es necesario distinguir entre las actividades que forman parte de la organización del proceso electoral y aquellas que los partidos políticos desarrollan permanentemente, como el proselitismo.

El magistrado Mario Alexander Velásquez explicó el alcance de la legislación electoral ante las medidas excepcionales de seguridad. (Foto: Archivo / Soy502)

"El proselitismo es parte de las actividades permanentes de los partidos políticos, no para el proceso electoral. Las asambleas de proclamación de candidatos sí son para el proceso electoral porque es el primer paso para llegar al proceso electoral por parte de los partidos políticos", explicó Velásquez.

En ese sentido, aseguró que el TSE no puede suspender las asambleas de proclamación de candidatos, pues estas constituyen una etapa necesaria para que las organizaciones políticas definan a las personas que buscarán participar en las elecciones generales.

No obstante, aclaró que las agrupaciones deberán coordinar previamente con el Ministerio de Gobernación (Mingob) el desarrollo de sus actividades, conforme a las disposiciones de la Ley de Orden Público y las restricciones establecidas durante el estado de Sitio.

"El Tribunal Supremo Electoral no puede suspender estas actividades porque el artículo 194 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos obliga a realizar todas las actividades del proceso electoral, pero sí deben de ser coordinadas con el Ministerio de Gobernación", afirmó el magistrado.

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Velásquez explicó que el Tribunal continuará designando observadores para acompañar las asambleas de las organizaciones políticas y verificar que se desarrollen conforme a las disposiciones legales.

Precisó que la organización y ejecución de estas reuniones corresponde directamente a los partidos políticos, mientras que el órgano electoral tiene la responsabilidad de supervisar su legalidad dentro del ámbito de sus competencias.

El presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, decretó estado de Sitio en Zacapa e Izabal mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, publicado el domingo 15 de noviembre en el Diario de Centro América.

La medida tendrá una duración de 30 días y fue justificada por el Ejecutivo debido a los hechos de violencia, intimidaciones y ataques armados que se han registrado en ambos departamentos.