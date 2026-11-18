-

Una masacre por posible represalia ha dejado 12 fallecidos en Honduras, entre las víctimas presuntamente se encuentra una funcionaria de una alcaldía.

Al menos 12 personas fueron asesinadas este miércoles en una región del norte de Honduras donde opera un cartel del narcotráfico, blanco de una ofensiva del gobierno contra el crimen organizado, informó la policía.

Los crímenes fueron ejecutados en cuatro puntos de una zona montañosa del departamento de Yoro, donde las autoridades desarrollan operaciones contra traficantes de drogas, según los reportes oficiales.

Esa área es centro de operaciones de una banda conocida como el cartel del Diablo, recientemente designada como terrorista por las autoridades hondureñas.

Medios locales como HCH difundieron imágenes de una de las viviendas presuntamente atacadas, en las que se observan tres cuerpos ensangrentados y una manta en la que se lee "de parte del Diablo".

"Doce personas han perdido la vida en la madrugada de hoy en cuatro escenas distintas" en Yoro, dijo a la prensa el comisionado de la policía, Lenin Pineda. Entre las víctimas presuntamente se cuenta una funcionaria de una alcaldía.

#HCHNoticias | ¡ÚLTIMO MOMENTO! Hace unas horas se viralizó en redes un video en el que el Cártel del Diablo le manda a decir al Gobierno que si "están listos con los ataúdes" porque estaban listos "para dar el primer mensaje". ▪️ Hoy Honduras llora la muerte de 12 personas en Yoro. ɍɪ — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 18, 2026

Posible represalia

Los homicidios podrían ser una represalia por la captura el domingo de la madre y una hermana del jefe del cartel local, Esteban Rodas, según la prensa hondureña.

El gobierno del presidente derechista Nasry Asfura, aliado del mandatario estadounidense Donald Trump, emprendió operaciones contra el crimen organizado, tras una serie de reformas para reducir la violencia.

Las autoridades culpan al narcotráfico y a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 de la alta tasa de homicidios (24 por cada 100,000 habitantes), tres veces mayor que el promedio mundial.

Las reformas de Asfura, en el poder desde enero, autorizan allanamientos sin orden judicial y convierten los tatuajes en prueba para incriminar sospechosos.

También endurecen el régimen carcelario y en general emulan la guerra antipandillas del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

*Con información de AFP