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Un hombre de aproximadamente 37 años fue localizado en el interior de un parque en la zona 18 esta tarde.

OTRAS NOTICIAS: Localizan a un hombre sin vida en el interior de un vehículo

Un hecho armado se registró esta tarde en un residencial de zona 18, donde cuerpos de socorro localizaron a un hombre sin vida en el interior del parque de la localidad.

Según informaron Bomberos Municipales, el hecho surgió en el sector 2 de Vistas del Prado, donde un hombre de aproximadamente habría sido atacado en repetidas ocasiones.

A su llegada, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas, por lo que se coordinó con las autoridades coorespondientes.

En el lugar se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardando la escena en espera del Ministerio Público. Hasta ahora se desconoce la identidad de la víctima

Un video compartido por Bomberos Municipales permitió observar la escena del crimen, donde se evidencia que el cuerpo quedó en cercanías de los juegos infantiles.