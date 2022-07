Tragedia en el set: asesinan a miembro del equipo de "La ley y el orden"

Murió un integrante de "La ley y el orden" mientras grababan el show.

Uno de los miembros de "La ley y el orden: crimen organizado" murió este martes mientras se grababa la serie, tras recibir un disparo.

El hombre de 31 años, era parte del equipo de vigilancia y se encontraba sentado en un automóvil reservando lugares de estacionamiento para la producción.

El hombre murió minutos después de ser ingresado al hospital. (Foto: Minuto Uno)

El hecho ocurrió fuera de Brooklyn, en donde se está grabando la serie. Y aunque la víctima fue trasladada al hospital, falleció minutos después de su arribo.

Hasta ahora, la muerte está investigándose como un homicidio, y la policía de Nueva York describe al sospechoso como un hombre hispano de complexión delgada, quien vestía una sudadera con capucha negra y pantalón negro.

Dan el pésame

Aunque el hombre no era trabajador directo de Universal Television y NBC, ambas compañías productoras de la serie se solidarizaron con la familia de la víctima mediante un comunicado.

“Nos entristece mucho y nos conmociona escuchar que uno de los miembros de nuestro equipo fue víctima de un crimen esta mañana y murió como resultado”, mencionaron.

Agregaron que se encuentran colaborando con la policía local para esclarecer el crimen lo más pronto posible.

La ley y orden: Crimen organizado estaba filmando su tercera temporada. Sin embargo, tras el incidente pausaron las grabaciones programadas para este día.