Nelson Carreras supera la segunda ronda por el voto del público

Nelson compitió por la segunda ronda de "La Academia" contra contra Mar y Eduardo, interpretando "Aquí estoy yo", y el quinto juez le dio el pase a la tercera ronda.

El evento está cada vez más reñido y ahora los jueces tienen que elegir entre los tres finalistas para que dos pasen a la gran final.

Los críticos no favorecieron a Nelson con sus críticas. "No te encontraba, me preocupé", le dijo Lolita a Nelson en la crítica.

"No sé si te confiaste, quedó más o menos", le dijo Horacio Villalobos al representante de Guatemala. "El promedio del trabajo de Nelson es mayor que el Eduardo y debe ganar el duelo", apuntó López Gavito.

Alexander Acha, director de La Academia indicó que Eduardo debería pasar a la segunda ronda. La gran ganadora de esta ronda fue Mar de Ecuador según el panel de crítico.

Pero fue el quinto juez quien le dio a Nelson el pase a la tercera ronda.

