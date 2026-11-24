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El Mingob impuso un dispositivo de control telemático a la exvicepresidente Roxana Baldetti.

Con restricciones de uso, un pago mensual y advertencias sobre las consecuencias legales de intentar manipularlo, la exvicepresidente Roxana Baldetti recibió un dispositivo de control telemático este martes 24 de noviembre en la Torre de Tribunales.

Personal de la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación (Mingob) se encargó de instalar el dispositivo de vigilancia electrónica que permitirá supervisar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a la exfuncionaria.

Durante su colocación, Baldetti recibió una serie de instrucciones sobre el funcionamiento y cuidado del dispositivo, así como de las responsabilidades que deberá asumir mientras lo utilice.

El personal del Mingob le impuso el dispositivo de control electrónico a la exvicemandataria Roxana Baldetti. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las restricciones de uso

Entre las primeras instrucciones que recibió la exvicepresidente figura la prohibición de rayar, manchar, colocar iniciales o realizar cualquier modificación al dispositivo, debido a que es propiedad del Ministerio de Gobernación.

El personal también le advirtió sobre las consecuencias legales de intentar retirarlo, cortarlo, manipularlo o alterar su funcionamiento.

Según las indicaciones proporcionadas durante la instalación, estas acciones podrían derivar en penas de prisión superiores a los diez años y multas que podrían superar los Q50 mil.

Las consecuencias legales también podrían alcanzar a quienes colaboren en la manipulación o alteración del dispositivo.

Deberá realizar un pago mensual

Otra de las instrucciones que recibió Baldetti está relacionada con el costo del servicio de vigilancia electrónica.

La exfuncionaria deberá realizar un pago mensual por adelantado, el día 25 de cada mes.

Durante la instalación del dispositivo, Baldetti manifestó estar de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por el personal del Mingob.

Personal del Mingob de la Unidad de Control Telemático le impuso un dispositivo de control electrónica a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, el cual le fue ordenado su uso en el caso Agua Mágica. (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/gzL4PjiVsU — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 24, 2026

¿Por qué le colocaron el dispositivo?

La instalación del control telemático se realizó en cumplimiento de una resolución del Tribunal de Mayor Riesgo C, como parte de las medidas relacionadas con el arresto domiciliario concedido a Baldetti dentro del caso Agua Mágica.

La decisión se adoptó tras recibir un dictamen favorable de disponibilidad y factibilidad técnica emitido por la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación.

Previo a su llegada a la Torre de Tribunales, Baldetti acudió a una cita médica con un neurocirujano en el Hospital General San Juan de Dios.

Tras la colocación del dispositivo, la exvicepresidenta fue trasladada a su residencia en una ambulancia de los Bomberos Municipales.

El caso Agua Mágica

En octubre de 2018, Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, en un proceso relacionado con irregularidades en el uso de fondos destinados a la limpieza del lago de Amatitlán.

Posteriormente, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo le concedió arresto domiciliario por razones humanitarias.