El simbólico color morado de la Semana Santa robó las miradas en Miss Universo.
EN CONTEXTO: Adelina Castillo rinde homenaje a la Semana Santa en Guatemala
La noche del 22 de noviembre, el talento y la creatividad del diseñador guatemalteco César Alejandro Portillo, originario de Teculután, Zacapa, se hicieron presentes en el escenario de Miss Universo al vestir a María Adelina Castillo Birba.
La propuesta que rindió homenaje a las tradiciones de Guatemala, durante la competencia de traje típico.
El vestido incorporó cientos de detalles en pedrería y una combinación de telas moradas y fucsias para representar las tradicionales alfombras de Antigua Guatemala, que es un referente cultural del país
.
Con un majestuoso tocado complementó la creación que lució Miss Guatemala, quien llevó los colores y las tradiciones del país a la pasarela.
A lo largo de su carrera, César ha destacado por crear diseños que representan la riqueza cultural de Guatemala y llevan sus tradiciones a escenarios internacionales.
Este próximo 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, se conocerá a la próxima Miss Universo.