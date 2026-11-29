Salomón Bejarano Vásquez, de 30 años, junto a su hija Sara Bejarano Pérez están siendo velados este domingo 29 de noviembre en Ciudad Vieja, municipio en el departamento de Sacatepéquez.

Su muerte causó conmoción luego de haber sido interceptados en la zona 2 de San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones contra la camioneta donde viajaban.

La pequeña Sara fue alcanzada por un disparo que le impactó en la cabeza, muriendo minutos después.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y a llegar, confirmaron que el hombre falleció en el interior del vehículo.

Según la Policía Nacional Civil (PNC) las primeras líneas de investigación señalan que el ataque habría sido directo en contra de Salomón, quien preliminarmente se conoce que poseía antecedentes y era conocido como alias "el Jaras".

En 2020 habría participado en un supuesto robo armado al propietario de una excavadora en la en la zona 1 de Ciudad Vieja.

Alias "el Jaras" habría sido capturado en 2020 por el robo de esta maquinaria. (Foto: Archivo PNC)