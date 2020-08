Así despiden a sacerdote fallecido por Covid-19

Rony Aroldo Sajquim Sum falleció este jueves 30 de julio. El sacerdote estuvo luchando contra el Covid-19 por varios días, sus síntomas empeoraban y fue trasladado al área de intensivo del hospital en Quetzaltenango, en donde finalmente murió.

Uno de sus amigos, quien también es sacerdote, contó que estuvo en constante comunicación con Sajquim. "Él me compartía lo que estaba sintiendo. Hoy lamentamos su partida, no quisiéramos separarnos de los amigos y más que amigos, buenos hermanos", manifestó Damiani Ovalle.

"Recuerdo las dificultades que enfrentamos al comienzo de nuestra misión. Yo vine como un novato seminarista y él me acompañó en ese proceso de iniciación en mi vida parroquial. Me animó a seguir adelante y me compartió sus experiencias", relató Ovalle.

Su amigo agradeció a Sajquim por compartir su testimonio, sus luchas, por ayudarle a ver la vida con valentía.

Los ministros de la Comunión Parroquia San Bartolomé Quetzaltenango, transmitieron en vivo la misa de honras fúnebres por el fallecimiento de padre Rony.

Sajquim fue párroco en varias iglesias. Pertenecía a la Arquidiócesis de Los Altos, Quetzaltenango-Totonicapán en Guatemala.

