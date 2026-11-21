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Investigadores del Ministerio Público continúan las diligencias en la escena del crimen.

OTRAS NOTICIAS: Intensa balacera en discoteca de zona 9 deja cuatro fallecidos y cinco heridos

Una balacera dejó cuatro fallecidos y cinco heridos durante la noche del pasado viernes 20 de noviembre, según indicaron Bomberos Municipales.

Dicho ataque se registró en una discoteca ubicada en la zona 9 capitalina. Debido a la gravedad del hecho y dispersión de evidencias, investigadores continúan procesando la escena del crimen.

MP continúa procesando la escena del crimen tras balacera en discoteca de zona 9 : Wilder López/Soy502 https://t.co/j8P7uVJaLG — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) November 21, 2026

Los ahora fallecidos habrían tratado de escapar del lugar, perdiendo la vida en los alrededores del lugar.

En imágenes capturadas por Soy502, se observa la cantidad de evidencias balísticas que se ha encontrado.

Hasta el momento se han localizado más de 100 indicios balísticos. (Foto: Wilder López/Soy502)

Debido a estas diligencias, se mantiene bloqueado el paso desde la 14 calle y 5a. avenida de la zona 9.

Por el momento se conoce que hay más de 100 evidencias en el lugar, mientras que los peritos continúan evaluando la zona.