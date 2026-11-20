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Las autoridades no descartan lluvias para este fin de semana debido al ingreso de humedad de ambos litorales y las altas temperaturas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha dado a conocer los pronósticos del clima emitidos por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para este fin de semana.

Durante las noches y madrugadas se esperan áreas con niebla o neblina acompañadas de clima frío. Las temperaturas más bajas se presentarán en los altiplanos central y occidental, donde podrían registrarse entre los 2 y 4 grados Celcius.

Mientras que, durante el día se prevé un ambiente cálido, pero sin descartar posibles lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la tarde y noche en distintas regiones del país, según informaron los expertos.

No se descartan lluvias en el país debido al ingreso de humedad. (Imagen: Conred)

La Conred recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, tomar precauciones ante las lluvias y posibles tormentas eléctricas, y abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas. Ante cualquier emergencia, comunicarse al 119.