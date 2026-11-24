La víctima se bautizó la tarde del recién pasado domingo y minutos más tarde fue localizado sin vida.
EN CONTEXTO: Crimen en pleno bautizo: identifican a empresario atacado al concluir acto religioso
El empresario y exconcejal de Coatepeque, Hains Udiel Muñoz Rabanales, de 64 años, murió luego de ser víctima de un ataque armado.
El hecho ocurrió en el caserío La Ceibilla, sector de Caballo Blanco, Retalhuleu, justo después de haber participado en un acto religioso.
Según información preliminar, Muñoz fue bautizado y al acercarse a su auto, fue sorprendido por hombres desconocidos que le dispararon hasta ocasionarle la muerte.
Así fue visto minutos antes del crimen:
Hasta ahora se desconocen las causas del asesinato, pero según testigos, el ahora fallecido era propietario de una empresa que prestaba servicios de televisión por cable e internet en la región.