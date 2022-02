Revelan detalles de la intensa relación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

En redes sociales salieron detalles recientemente de la relación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, pues en un hilo de Twitter se reveló la intensa relación de bajones, subidas y un matrimonio que duró meses.

Miley y Liam se conocieron en 2009 en el rodaje de la película "The Last Song"; según Cyrus, la química fue instantánea, aunque primero lo presentó como su mejor amigo.

La cuenta @milesholy puso al tanto a los fanáticos de cómo fue ese tormentoso romance:

"Miley y Liam confirmaron su relación en 2009, al ser vistos besándose en el aeropuerto de Nashville, el actor la acompañó en su gira por Reino Unido, según se explica él le pidió a ella que cerrara su cuenta de Twitter. Miley lo hizo, afirmando que Liam quería que dejara la red social pues supuestamente perdía tiempo tuiteando".

(Foto: The Last Song)

Cuando la cantante se despidió con un rap los fans armaron el hashtag #MileyComeBack, incluso Katy Perry pidió que regresara.

En 2010, el representante de Hemsworth confirmó la primera separación de la pareja debido a sus agendas, luego regresó a finales de ese año y de nuevo anunciaron una separación.

En noviembre de 2010, la exestrella de Disney festejó su cumpleaños número 18, allí fue vista muy cariñosa con Avan Jogia, quien interpretó a Beck Oliver en "Victorious", aunque el romance fue breve.

En 2011 regresaron y Miley regresó a Twitter, allí promocionó su gira "Gypsy Heart Tour" y felicitó a Liam por su papel en "Los juegos del hambre".

(Foto: AFP)

En junio de 2012 confirmaron que se casarían y dejaron claro en varias entrevistas que no era una decisión impulsiva.

Ese mismo año ella trabajó con Pharrell Williams su nuevo disco. Se dice que en varios temas que fueron descartados para el álbum, la cantante expresó que su relación con el actor era bastante complicada.

LUego salió a luz un rumor que hablaba de un engaño de él con la actriz January Jones, al salir juntos del after party de los Óscar. Miley lo negó todo y agregó que su compromiso continuaba.

En 2013 terminaron, un día después se vio a Liam besándose con la mexicana Eiza González. en ese tiempo la actriz mexicana se burló de la cantante al encontrarse con un maniquí con el outfit que usó Miley en los MTV Video Music Awards de 2013. La imagen llegó a Miley y no dudó en responder publicando otra imagen de un maniquí con la cara de un burro.

En 2015 Miley regresó con Liam aunque fueron más prudentes y ocultaron detalles de su relación pero al parecer cada uno quería cosas diferentes, esto se reflejó en el tema de Miley “Slide Away”, versión que no vio la luz, al parecer Cyrus habló sobre su abuso de sustancias que agregado a esto, Liam quería que ella fuese la típica esposa de casa que tuviera hijos.

En 2018 se casaron en una ceremonia en casa, donde solo estuvieron presentes los familiares y amigos más cercanos.

(Foto: Oficial)

Luego de esto ambos perdieron su casa en Malibú en uno de los devastadores incendios que afectaron California en noviembre de ese año. "Soy una de los afortunados, mis animales y el amor de mi vida pudieron salir de forma segura y eso es todo lo que importa en este momento", escribió la cantante en Twitter.

It’s been a heartbreaking few days. This is what’s left of my house. Love. Many people in Malibu and surrounding areas in California have lost their homes also and my heart goes out to everyone who was affected by these fires.



To help: https://t.co/YQCE1cLaej & @happyhippiefdn pic.twitter.com/vtLFytFmNw — Liam Hemsworth (@LiamHemsworth) November 13, 2018

Tras este duro episodio y luego de ocho meses de matrimonio, Liam y Miley se separaron definitivamente, cerrando por completo el cliclo de altibajos.