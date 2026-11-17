-

La Selección Nacional dejó una opaca actuación en campo canadiense y quedaron fuera de la Liga de Naciones de Concacaf y tendrán que jugar un repechaje para ir a la Copa Oro 2027.

EN CONTEXTO: Guatemala cae goleada ante Canadá y está eliminada de la Liga de Naciones

Tras la derrota de la Selección de Guatemala 4-1 ante Canadá (7-3 en el marcador global), Soy502 analiza el desempeño de la Bicolor, línea por línea, en su eliminación de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

PORTERO

Kénderson Navarro tuvo intervenciones importantes, especialmente en el inicio, cuando mantuvo a Guatemala en el partido. Poco pudo hacer en los goles de la Hoja de Maple, en los que quedó expuesto por las fallas defensivas.

DEFENSAS

La zaga tuvo dificultades para contener los ataques locales. Allen Yanes cometió el penal que permitió el empate canadiense, mientras Nicolás Samayoa tampoco encontró seguridad en el centro. Por las bandas, José Morales y Aarón Herrera tuvieron problemas para recuperar y generar salidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga Bantrab (@ligabantrab)

MEDIOCAMPISTAS

Rodrigo Saravia, Chema Rosales y Antonio López tuvieron dificultades para controlar el juego y superar la presión canadiense. Les faltó precisión y creatividad para generar peligro. Los cambios de Tena tampoco lograron mejorar el funcionamiento de la medular.

DELANTEROS

Rubio Rubín, como único hombre en punta, tuvo poca participación y no consiguió rematar a puerta. William Fajardo dejó algunas intervenciones positivas y recuperó el balón que terminó en el gol de Óscar Santis, quien, pese a su anotación, tampoco logró tener mayor protagonismo.