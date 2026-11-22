Cuatro personas fueron rescatadas tras un fuerte accidente vehicular.
EN CONTEXTO: Accidente en Periférico deja cuatro personas atrapadas dentro de un vehículo
Los Bomberos Municipales confirmaron que las cuatro víctimas fueron rescatadas dentro de los hierros retorcidos de un vehículo destruido.
El hecho ocurrió sobre el Anillo Periférico y 13a. calle de la zona 11, donde un conductor perdió el control del transporte por razones aún bajo investigación.
Tras salirse de la ruta, el vehículo volcó varias veces hasta quedar sobre el arriate que divide la vía.
Los cuerpos de socorro tuvieron que retirar el techo del transporte para permitir extraer a las vÍctimas, donde una de ellas murió por el fuerte impacto.
Así fue:
Posteriormente, Amílcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, informó que una segunda persona falleció.
La identidad de las víctimas aún no ha sido revelada por las autoridades.