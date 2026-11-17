Por medio de los televisores y radios se realizó la transmisión de la prueba de alerta de emergencia en Estados Unidos.
EN CONTEXTO: Una prueba de alerta de emergencia será transmitida en EE. UU. este martes
Esta tarde de martes se realizó una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia en Estados Unidos, la cual fue transmitida por medio de los televisores y radios.
Previo a la alerta se tenían especulaciones lo que pudiera ocurrir, pero las autoridades aclararon que solamente se trataba de una prueba y que no existirían apagones como muchas personas pensaban.
En las redes sociales han comenzado a circular videos que muestra lo que pasó durante la prueba de esta alerta de emergencia.
En el audio de los televisores y radios se escuchaba el mensaje que indicaba la alerta, mismo que apareció en las pantallas: "Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), que cubre los Estados Unidos desde las 2:20 p. m. del 17 de noviembre de 2026 hasta las 2:35 p. m.".
Además, se recalcó que solamente era una prueba y que no requería de ninguna acción por parte del público.