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Shakira tenía 15 años de no venir a Guatemala, esto crea una gran expectación acerca de "Las mujeres ya no lloran World Tour" en el país.

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"La loba" visitará el país en 2027, aún se desconoce la fecha, sin embargo ya se reveló que volverá al Estadio Cementos Progreso.

¿Cuándo fue la última vez que Shakira vino al país?

La colombiana se presentó en el mismo estadio con su "Sale el Sol World Tour" el 9 de abril de 2011 como parte del festival Tigo Fest.

El "Waka Waka" fue el hit que se llevaba a cabo en el momento y los bailes no faltaron.

Otros shows de Shakira en Guatemala

La estrella trajo su "Tour Pies Descalzos" el 29 de noviembre de 1996, en la Plaza de Toros, conocida ahora como "Domo" de la zona 13.

También vino el "Tour Anfibio" el 17 de abril de 2000, en el Estadio del Ejército, conocido ahora como "Explanada 5".

El tour "Fijación Oral" fue presentado el 4 de noviembre de 2006, en el Estadio Nacional Mateo Flores, hoy "Doroteo Guamuch Flores".

Estas son las imágenes el último show de Shakira:

Shakira trajo su energía en 2011. (Foto: AFP)

Los diversos bailes dieron color al show. (Foto: AFP)