Así funciona la nueva app del tránsito en la Ciudad de Guatemala.
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La Municipalidad de Guatemala ha lanzado la aplicación móvil "Vivi" que facilitará información del tránsito en la Ciudad de Guatemala.
La asistente virtual será representada por una ardilla llamada "Vivi" que ofrecerá información sobre el tránsito.
Las rutas que ofrece Vivi combina aplicaciones viales existente y permite mayores proyecciones y herramientas para planificar el viaje.
La plataforma permitirá que los conductores estén informados de cualquier hecho que complique la movilidad en tiempo real para dar rutas alternas a través de una conversación con Vivi.
La app también mostrará alertas de tránsito y mostrará un calendario de eventos que alertarán de la posible afluencia vial para el día del evento.
Además, dispone de un videojuego que permite aprender sobre seguridad y prevención vial.