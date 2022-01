Posición en la fue hallado el cuerpo de Bob Saget revelaría la causa de su muerte

Las autoridades explicaron que la causa de la muerte de Bob Saget aún es investigada, sin embargo la posición en la que fue hallado el cuerpo revela mucho de lo que pudo ocurrir en su cuarto de hotel.

EN CONTEXTO: Se filtra la llamada de emergencia del actor Bob Saget

Fuentes policiales dijeron a los encargados de la investigan que la posición en la que se encontró el cuerpo de Bob y la falta de evidencia que respalde el uso de drogas o que se haya tratado de un asesinato, llevan a una fuerte teoría.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

Según los agentes que acudieron al llamado de emergencia de los empleados del hotel al encontrar a Saget, el comediante estaba acostado boca arriba en la cama, con el brazo izquierdo sobre el pecho y el brazo derecho a su lado.

La causa final de su muerte no se podrá determinar hasta que el médico forense obtenga los resultados toxicológicos, sin embargo dicen que la mano en el pecho podría indicar un ataque al corazón, o un derrame cerebral.

Según TMZ, a la investigación se agregó la reciente información de que Bob había luchado contra el Covid-19 hace unas semanas, los especialistas afirman que entre las complicaciones del virus están los coágulos de sangre.

Saget realizó un espectáculo de stand-up en Jacksonville el sábado 8 de enero de 2022 por la noche previo a un viaje de 2 horas a Orlando.

Según la investigación, el actor ingresó a su habitación de hotel a las 2:17 de la madrugada y cuando su cuerpo fue descubierto en la habitación a las 4 de la tarde del domingo 9 de enero, todas las luces estaban apagadas sin ningún indicio de perturbación o problemas.

(Foto: Twitter)

Con información de TMZ.