Candidatos salen a hacer campaña por segunda vuelta electoral

La segunda vuelta electoral se realizará el próximo 20 de agosto.

El TSE oficializó los resultados de la primera vuelta del 25 de junio hasta el 12 de junio. Los candidatos, Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla fueron convocados para la segunda vuelta que se realizará el 20 de agosto.

Luego de un periodo de incertidumbre, finalmente ambos candidatos pudieron dar pie a su campaña para la segunda vuelta.

Sandra Torres

Sandra Torres pausó su campaña hasta que se asegurara quien competiría con ella en la segunda vuelta. (Foto: Redes Sociales UNE)

Luego de una breve pausa en su campaña, Sandra Torres reanudó actividades este sábado 15 de julio. Primero fue a Mixco, luego al Hospital San Juan de Dios y finalmente a San José Pinula.

En un momento, periodistas le realizaron preguntas a la candidata de la UNE, dando las siguientes declaraciones.

Bajo el contexto de la incertidumbre sobre quién iría con ella en la segunda vuelta, ella explica que un partido de fútbol no se puede jugar solo. Además, explicó que tienen poco tiempo para hacer campaña, y culpa al sistema TREP comprado por el TSE, que se suponía debía dar los resultados en menor tiempo. Explica que no sabe porque el resto de partidos, contando el Movimiento Semilla, no le han rendido cuentas a la Junta Electoral.

Explicó que ella conoce Guatemala por el labor que fundó como primera dama en el gobierno de Álvaro Colom.

Finalmente comentó sobre lo sucedido con Carlos Pineda, quien ahora esta pidiendo que se repitan las elecciones generales, alegando "igualdad de justicia", explica Diego España.

Ante esto Torres mencionó que Pineda tiene derecho a pedir esto y que será la Corte de Constitucionalidad la que decida.

ESTO DIJO HOY SANDRA TORRES DE CARLOS PINEDA | Reactiva su campaña de segunda vuelta; la candidata de la UNE responde a preguntas de periodistas.

La Voz de Xela pic.twitter.com/Mu7TKABt6b — La Voz de Xela (@lavozdexela) July 16, 2023

Bernardo Arévalo

La CC otorgó un amparo al Movimiento Semilla que le permite participar en la segunda vuelta. (Foto: Redes Sociales)

El movimiento semilla inició su campaña electoral en Quetzaltenango el viernes 14 de junio, luego Sololá y finalmente Totonicapán este 15 de julio.

En el Parque La Unión el binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera realizó un mitin con simpatizantes.

Durante su discurso el candidato dijo "Intentaron robarnos las elecciones. Robárselas al pueblo de Guatemala porque fue el pueblo de Guatemala el que pidió que Semilla estuviera en la segunda vuelta", declara Arévalo.

Además asegura que "intentaron robar las elecciones" porque tienen miedo, pero no al Movimiento Semilla sino al pueblo.

Finalmente el mitin se cerro con Arévalo mencionando a su padre, con la consigna "Juan José Arévalo no ha muerto porque vive en el corazón del pueblo". Próximamente el partido se estará presentando en Sacatepéquez.