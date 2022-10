El regaño de Giammattei al ministro de Comunicaciones (video)

Giammattei llamó la atención al ministro de Comunicaciones por no incluir información en su informe de trabajar algunas obras solo cuando él aparece.

Durante la tercera gira presidencial que se realiza en Petén, el presidente Giammattei llamó la atención al Ministro de Comunicaciones por no incluir tres proyectos de impacto que son prioridad en dicho departamento, uno de ellos un puente que comunica a Santa Elena con Flores Petén.

Este viernes 28 de octubre se lleva a cabo la tercera gira presidencial en el departamento de Petén donde varios ministros de gobierno rindieron informe de los proyectos que se están realizando en dicho departamento. El momento en que el ministro Maldonado detalló las obras que se están implementando, el presidente Giammattei le hizo hincapié en las obras que no incluyó.

"Hay algunos tramos carreteros que faltan ahí" sentenció el presidente Giammattei. "No se mencionaron y no sé si están puestos ahí el Chal Agricultores Unidos, que lo tenemos pendiente; lo terminamos hace ratos y lo hemos venido a inaugurar, Las Cruces Bethel las primera fase, la segunda fase ya está en ejecución. No la veo ahí, creo que hace falta sumar. La vuelta al lago tampoco la miro ahí, es un proyecto de alto impacto y creo que suma más a esas cifras y no lo pusieron, y una recomendación, una súplica: el puente que une San Benito con la Isla de Flores", detalló Giammattei.

Así mismo, continuó señalando sobre ciertos rumores sobre la ejecución de los proyectos. "Dicen las malas lenguas que el Ministerio de Comunicaciones principia a trabajar ese puente nada más cuando yo vengo aquí (refiriéndose a Petén) y no lo adelantan. Para que terminemos eso cuanto antes y no vayamos a tener ahí a la Isla de Flores incomunicada porque simple y sencillamente dejamos que eso se echara a perder. Es de Santa Elena a Flores", remarcó Giammattei a Maldonado.

Además, el presidente solicitó a Maldonado la fecha de entrega del hospital de San Benito. Luego de la detallada exposición de Giammattei a Maldonado, el ministro le respondió: "Perdón presidente, se me olvidó".

Desde el minuto 52:35 se puede apreciar el llamado de atención del presidente Giammattei.