Varios vehículos clásicos formaron parte de la primera edición del desfile navideño este 28 de noviembre, el cual recorrió la Avenida La Reforma, el Obelisco y la Avenida las Américas, en zona 13.

"El Rock de los Carros" tuvo además una exposición de los ejemplares en la Tribuna del Campo Marte, en zona 5, desde horas de la mañana.

El desfile reunió a los amantes de los autos clásicos en un recorrido en honor al Adulto Mayor.

Así fue el recorrido

Así inicia el recorrido del Desfile Navideño de Autos Clásicos por el Adulto Mayor. (Video: Edgar Pocón) Lee más en: https://t.co/mGBOEuw9zp https://t.co/3RXMbS1gfa — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) November 29, 2026

La Policía Municipal de Tránsito reguló la circulación vial durante el evento. (Foto vía: PMT)