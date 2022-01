Así luce Grettel Valdez tras cirugía de amputación

Fueron varias las publicaciones que hizo después de haber salido del hospital, tras una cirugía a la que fue sometida para salvar su vida.

EN CONTEXTO: Grettell Valdez será sometida a una amputación para sobrevivir al cáncer

A pocos días de haber sido sometida a una cirugía de amputación en uno de los dedos de su mano para prevenir que el cáncer regrese a su organismo, Grettell Valdez, se dejó a través en redes sociales.

Fue mediante una serie de publicaciones que realizó en sus historias de Instagram, en donde se ve a la actriz mejor que nunca. Aunque se encuentra en su casa recuperándose de la intervención quirúrgica, Grettell ha dicho que quien no se ha despegado de ella ni un instante es su hijo.

Así luce

Una de las instantáneas muestra que este domingo 23 de enero decidió iniciar su día con pie derecho junto con su pequeño, por lo que dejó que los rayos se reflejaran en su rostro.

Al ritmo de la canción "Señor Sol" de Juan Gabriel, la actriz mostró su alegría de seguir con vida tras pasar días angustiantes previo a la operación.

"Así de felices y agradecidos se despierta en casa", escribió en su publicación.

¿Por qué la operaron?

Mientras que en otras publicaciones presumió varios detalles que le han hecho llegar sus amigos, colegas y seres queridos, deseándole una pronta recuperación.

La cirugía para amputarle parte de uno de sus dedos, es para evitar que el cáncer regrese. Cabe resaltar que la actriz de "Buscando a Frida", fue diagnosticada con cáncer hace cuatro años.

Lo anterior conllevó a que le quitaran parte de su extremidad para poderlo controlar y le colocaron un injerto.

Valdez dijo que su médico la evaluó y le recomendó que debía someterse a la amputación para evitar que el cáncer se volviera a desarrollar y propagar.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo el doctor: Hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar", expresó.

