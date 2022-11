Así luce la guatemalteca María Telón en su actuación en "Wakanda Forever"

Escenas de María Telón en "Wakanda Forever" causaron emoción entre los fans y los guatemaltecos que ya disfrutaron del reciente estreno.

La actriz guatemalteca desató diversas reacciones del público nacional durante su participación en la saga, cuya cercanía con la cultura Mesoamericana no ha pasado desapercibida.

El usuario de Tk Tok Denis Jimenez compartió una escena de la película donde María aparece junto a Lupita Nyong'o.

En Twitter, el usuario @Jonathan_Perez también hizo una mención de Telón mostrando otra toma donde ella aparece. "Increíble ver a María Telón compartiendo pantalla con ganadores de Oscar", escribió.

"Wakanda Forever" ya está disponible en las salas de cine guatemaltecas.

MIRA LOS VIDEOS:

La actuación de #MaríaTelón en “Wakanda Forever”. Video: DenisJimenez @soy_502 pic.twitter.com/zy9YEZ08bJ — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 12, 2022

#historia #estreno #panteranegra #marvelstudios #guatemala ♬ sonido original - Daniel Jiménez @denis_jimenez9 Parte 1 | María Telón en Black Panther #wakandaforever

Actuación de #MaríaTelón en #WakandaForever @soy_502 pic.twitter.com/HJeXc6YSqx — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 12, 2022