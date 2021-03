Federico Choc, famoso por relatar las "chamuscas" de su localidad como todo un profesional, narró su primer partido de la Liga Nacional Mayor de Fútbol de Guatemala, en una transmisión televisiva.

El originario de El Zapote, San Luis Petén, comentó el encuentro entre Cobán Imperial y Sacachispas, de la jornada 3, celebrado en el Estadio José Ángel Rossi, donde los equipos empataron 2-2.

"Estoy agradecido con Dios y con la vida por el espacio, reciban un saludo desde el estadio José Angel Rossi, ya me encuentro acá, con mi gran amigo Valencia, me estará acompañando en los comentarios, estaré narrando a mi estilo, a como lo hago, la gente me ha preguntado durante varios días ¿qué pasó con la narración del Cobán Imperial?, de mis Cremas, de mis Rojos, bueno, ¡ya estoy acá! y contento, agradecido por la oportunidad y por el espacio, gracias a toda esa gente que me ha apoyando siempre con sus likes y comentarios", expresó el guatemalteco al inicio del evento.

"Me siento preparado para hacerlo...estuve investigando, vi desde ayer el Fray Bartolomé de las Casas, haciendo las investigaciones de cada jugador, de dónde son, costarricenses, uruguayos, argentinos y estuve leyendo mucho al respecto porque ¡soy sincero!, no conozco a la mayoría de jugadores pero, ya con el número de camisola los puedo identificar", dijo cuando le preguntaron cómo se sentía previo al encuentro.

Recientemente Choc fue invitado por la Federación Nacional de Fútbol para ser la voz oficial, en el amistoso entre Guatemala y Panamá, en la cancha del Estadio Doroteo Guamuch Flores, experiencia que lo fue moldeando antes de su debut en televisión.

Así fue su intervención en este juego:

#FedericoChoc debuta en televisión como narrador de un partido de #ligamayor de #Guatemala @soy_502 pic.twitter.com/1MTLwNu4aU — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) March 4, 2021

#FedericoChoc explica cómo se preparó para narrar el encuentro entre #CobánImperial y #Sacachispas @soy_502 #Guatemala pic.twitter.com/Or5dveVVaj — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) March 4, 2021