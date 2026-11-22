-

En Chinautla, un ataque armado dejó dos muertos y tres heridos, dentro de ellas una menor de edad de 9 meses.

EN CONTEXTO: Bebé resulta herido en medio de un ataque armado en Chinautla

Dos mujeres y una bebé de 9 meses fueron víctimas de un ataque armado esta tarde del domingo 22 de noviembre, las tres personas resultaron heridas por proyectil de arma de fuego.

Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que fueron trasladadas de emergencia a un hospital por la gravedad de las heridas provocadas.

(Foto vía: Bomberos Municipales Departamentales)

Las víctimas atendían una panadería que funcionaba en su vivienda cuando un hombre identificado como Jonathan Gabriel Lima Vásquez ingresó al inmueble mientras intentaba escapar de varios sujetos que lo perseguían.

Los sujetos que perseguían a Lima Vásquez llegaron al lugar en dos motocicletas y al ingresar a la panadería, dispararon contra las mujeres que atendían y luego localizaron al hombre en el baño, donde lo atacaron a balazos.

Bebé de 9 meses es alcanzado por impactos de bala en medio de un ataque armado. (Video:Wilder López/Soy502) https://t.co/1yb6ebKZJ9 — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) November 22, 2026

Cinco casas atrás habrían iniciado los disparos, cuando Lima estaba en la vía pública; esto provocó la muerte de otro hombre que fue abatido a tiros e identificado como Pablo Daniel Méndez Díaz.

El crimen ocurrió en la a calle Emaús, Chinautla, donde ha sido acordonado el lugar para resguardar la escena y recopilar los indicios del violento ataque.