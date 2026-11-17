Se esperan nublados en el norte y centro por la mañana, cielo despejado en el sur y noches frías en el Occidente y Altiplano Central.
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Para este miércoles 18 de noviembre se espera que continue la influencia de un sistema de alta presión, lo que mantendrá un ambiente fresco en gran parte del territorio nacional, según dio a conocer el El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) .
Durante el amanecer y la mañana se esperan nublados parciales a totales sobre las regiones del norte al centro del país, mientras que en las regiones del sur el cielo permanecerá mayormente despejado.
Según el pronóstico, la nubosidad disminuirá de forma gradual hacia el mediodía, con viento moderado proveniente del norte.
Para la tarde y noche se prevé nubosidad dispersa en gran parte del territorio nacional, con posibles lloviznas en la región del Caribe.Por la noche, el ambiente será frío en la Franja Transversal del Norte, el Occidente y los sectores elevados del Altiplano Central.
Debido a estas condiciones en el clima se recomienda abrigarse adecuadamente, en especial a niños y adultos mayores.