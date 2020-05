Las autoridades de Salud en Guatemala explicaron el protocolo que deben cumplir para el tratamiento de los cadáveres, a consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Actualmente Guatemala registra 104 pacientes fallecidos que estaban contagiados del nuevo coronavirus, dos de los cuales murieron por causas ajenas al mismo.

Sin embargo, el tema del manejo de cadáveres trascendió por una denuncia de pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en la zona 9 capitalina, donde estuvieron cerca de un cadáver por unas cuatro horas, sin que alguna autoridad emitiera las órdenes para retirarlo.

ASÍ TE LO CONTAMOS:

Según las autoridades de Salud, el manejo de cadáveres durante la pandemia es uno de los aspectos “más complejos”, ya que el riesgo de contagio es elevado.

En ese sentido se deben cumplir con requerimientos específicos para el personal como contar con equipo de protección completo, higiene de manos, manipular lo menos posible el cuerpo, utilizar una bolsa especial para colocar el cadáver, desinfectar todas las superficies que estuvieron en contacto con el cuerpo, entre otros procedimientos.

Los familiares no podrán apoyar en el embalaje del cadáver, no se embalsamará el cuerpo ni la bolsa se abrirá luego de colocada en el ataúd. No se requiere un vehículo especial para el transporte del féretro y el funeral debe hacerse dentro de un máximo de 6 horas después del fallecimiento.

Por el caso que se denunció este fin de semana, las autoridades del IGSS reconocieron una lentitud en el proceso de documentación de la persona fallecida y aseguraron que darán inicio a un proceso para deducir responsabilidades. Así lo dijeron: