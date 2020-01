¿Tu auto se quedó sin batería? Así puedes arrancarlo

Todo el mundo tiene una forma diferente de arrancar su auto cuando se queda sin batería, así que, ¿cómo saber cuál es la correcta?

Primero, asegúrate de tener las cosas que te van a hacer falta. Necesitas unas pinzas para arrancar autos —las cuáles deberías llevar siempre en la parte de atrás de tu automóvil— y otro vehículo con una batería en buen estado.

Antes de comenzar, asegúrate de que tus pinzas estén en buenas condiciones. Deben ser lo suficientemente largas para alcanzar con facilidad ambos automóviles.

Asegúrate de que los cables no han quedado expuestos y de que el revestimiento de goma no esté dañado. Las pinzas de los cables deben estar limpias, al igual que los bornes de las baterías a las que los tienes que conectar.

Sugerencia: lleva también en el maletero un cepillo especial para bornes por si acaso hiciera falta. Una vez que ambos vehículos estén situados en su lugar, apaga ambos, ponles el freno de mano y déjalos en punto muerto. Después abre el capó de los dos autos y prepara las pinzas.

Conectar los vehículos

Recuerda, el rojo es el positivo y el negro es el negativo. La pinza roja de un extremo se conecta a la pinza roja del otro lado; los cables no deben cruzarse en el centro.

Ten cuidado al conectar los dos vehículos: cuando conectes una pinza, trata de no dejar que la otra pinza quede colgando en el compartimiento del motor ni se mueva debajo del capó. ¿Y ahora ? Este es el orden que debes seguir:

1. Conecta firmemente una pinza roja al terminal positivo (+) del automóvil que se ha quedado sin batería.

2. Pon la otra pinza roja al terminal positivo (+) del automóvil que tiene la batería en buen estado.

3. Coloca una pinza negra al terminal negativo (-) del automóvil que tiene la batería en buen estado.

4. Debes poner la otra pinza negra a una superficie metálica que no tenga pintura(para que haga un contacto eléctrico mejor) en cualquier parte del compartimiento del motor del auto que se ha quedado sin batería.

Asegúrate de que todo está bien conectado y sujeto.

Enciende los motores

Arranca el automóvil con la batería en buen estado primero. Al arrancar los vehículos en este orden, se comenzará a cargar inmediatamente el automóvil que tiene la batería agotada, por lo que en la mayoría de los casos no será necesario que el vehículo descargado esté apagado.

Sin embargo, si la batería del auto lleva mucho tiempo descargada, es posible que tengas que dejar el carro funcionando un rato antes de arrancar el otro.

Una vez que esté en marcha el vehículo sano, enciende el otro. Es probable que arranque de inmediato, pero si no, deja de intentarlo, espera unos minutos y prueba de nuevo. Si aún no arranca después de dos o tres intentos, déjalo descansar. Es posible que la batería no funcione o que el automóvil tenga algún otro problema.

Si tu auto ha vuelto a la vida, déjalo en marcha y luego desconecta lentamente los cables en el orden inverso al que los conectaste.

Ten mucho cuidado al hacer esto: se trata de cables con corriente eléctrica. Solo toca la parte de las pinzas que tienen protección y, cuando desconectes un extremo, no dejes que se quede colgando cerca del motor o que se choque con otra de las pinzas.

Unos 15 minutos de conducción deberían ser suficientes para cargar decentemente la batería.

Sin embargo, es importante saber que si la batería está en muy mal estado, deberás ir a un taller para dejar la batería conectada unas horas. Tu alternador podrá cargar la batería mientras conduces, pero no está pensado para cargarla al 100%.

Kits de arranque

Si no quieres tener que buscar a alguien que te ayude a arrancar tu automóvil o tener que lidiar con el seguro, un arrancador de baterías puede ser una buena inversión. La mayoría son lo suficientemente pequeños como para llevarlos siempre en el maletero del carro.

Cuando la batería se agote, simplemente saca el kit de arranque y, según el modelo que tengas, conéctalo directamente a la batería de tu vehículo o a una toma de corriente dentro del auto, y deja que la batería se cargue unos 15 minutos antes de arrancarlo.

Muchos de estos kits de arranque también te mostrarán en qué estado se encuentra la batería y te dirán cuándo encender el automóvil. Eso sí, asegúrate de cargar esporádicamente el kit de arranque o de lo contrario no te servirá de nada llegado el momento.

