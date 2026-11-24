La Comisión de Finanzas aprobó el dictamen favorable al Presupuesto 2027 por Q172,420.9 millones.
EN CONTEXTO: Presupuesto 2027: dictamen plantea recorte severo de Q20 mil millones
La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República aprobó el dictamen favorable del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, con un monto de Q172,420.9 millones, según el documento emitido este martes 24 de noviembre.
En total, se contempla una reducción cerca de Q20 mil millones, un disminución aproximada del 10.2% del monto original del proyecto presentado por el Ejecutivo, que contemplaba Q192,045.1 millones.
Distribución general
|RUBRO
|MONTO
|Funcionamiento
|Q112,733.0
|Inversión
|Q38,686.9
|Deuda públicas
|Q21,001.1
|TOTAL
|Q172,420.9
Montos por institución
|INSTITUCION
|MONTO
|Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro
|Q73,800.4
|Ministerio de Educación
|Q26,137.5
|Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
|Q16,482.8
|Ministerio de Gobernación
|Q9,753.4
|Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
|Q5,919.2
|Ministerio de la Defensa Nacional
|Q5,458.7
|Ministerio de Desarrollo Social
|Q2,950.3
|Ministerio de Trabajo y Previsión Social
|Q2,637.5
|Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
|Q2,192.8
|Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
|Q2,141.7
|Ministerio de Cultura y Deportes
|Q1,092.9
|Ministerio de Relaciones Exteriores
|Q1,075.0
|Ministerio de Economía
|Q621.8
|Ministerio de Finanzas Públicas
|Q507.2
|Presidencia de la República
|Q254.1
|Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
|Q244.2
|Ministerio de Energía y Minas
|Q150.3
|Servicios de la deuda pública
|Q21,001.1
¿De dónde provendrían los recursos?
El dictamen estima los ingresos y fuentes financieras de la siguiente forma:
|FUENTE
|MONTO
|Ingresos corrientes
|Q134,027.2
|Ingresos de capital
|Q125.0
|Fuentes financieras
|Q38,268.7
|TOTAL
|Q38,268.7
La propuesta de reducción se concreta después de que, en las semanas previas, la Comisión de Finanzas esperaba un reajuste del Ministerio de Finanzas Públicas para definir el monto y emitir el dictamen.
En ese momento, el presidente de la comisión, Guillermo Ralda, había mencionado escenarios de recorte de entre Q6 mil millones y Q11 mil millones.
El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar, modificar o improbar el presupuesto. Sin embargo, si el pleno no aprueba el presupuesto dentro del plazo establecido, continuará vigente el presupuesto de 2026.