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La Comisión de Finanzas aprobó el dictamen favorable al Presupuesto 2027 por Q172,420.9 millones.

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República aprobó el dictamen favorable del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, con un monto de Q172,420.9 millones, según el documento emitido este martes 24 de noviembre.

En total, se contempla una reducción cerca de Q20 mil millones, un disminución aproximada del 10.2% del monto original del proyecto presentado por el Ejecutivo, que contemplaba Q192,045.1 millones.

Comisión de Finanzas reduce el presupuesto y ajusta las asignaciones para 2027. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Distribución general

RUBRO MONTO Funcionamiento Q112,733.0 Inversión Q38,686.9 Deuda públicas Q21,001.1 TOTAL Q172,420.9

Montos por institución

INSTITUCION MONTO Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro Q73,800.4 Ministerio de Educación Q26,137.5 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q16,482.8 Ministerio de Gobernación Q9,753.4 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Q5,919.2 Ministerio de la Defensa Nacional Q5,458.7 Ministerio de Desarrollo Social Q2,950.3 Ministerio de Trabajo y Previsión Social Q2,637.5 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Q2,192.8 Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo Q2,141.7 Ministerio de Cultura y Deportes Q1,092.9 Ministerio de Relaciones Exteriores Q1,075.0 Ministerio de Economía Q621.8 Ministerio de Finanzas Públicas Q507.2 Presidencia de la República Q254.1 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Q244.2 Ministerio de Energía y Minas Q150.3 Servicios de la deuda pública Q21,001.1

¿De dónde provendrían los recursos?

El dictamen estima los ingresos y fuentes financieras de la siguiente forma:

FUENTE MONTO Ingresos corrientes Q134,027.2 Ingresos de capital Q125.0 Fuentes financieras Q38,268.7 TOTAL Q38,268.7

La propuesta de reducción se concreta después de que, en las semanas previas, la Comisión de Finanzas esperaba un reajuste del Ministerio de Finanzas Públicas para definir el monto y emitir el dictamen.

En ese momento, el presidente de la comisión, Guillermo Ralda, había mencionado escenarios de recorte de entre Q6 mil millones y Q11 mil millones.

El recorte equivale a aproximadamente 10.2% del monto inicial. (Imagen: captura de pantalla)

El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar, modificar o improbar el presupuesto. Sin embargo, si el pleno no aprueba el presupuesto dentro del plazo establecido, continuará vigente el presupuesto de 2026.