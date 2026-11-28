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Imágenes tras al accidente en el bulevar Reformadores, Villa Nueva, muestran los daños de una camioneta y un tráiler que quedó volcado sobre la vía.

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Las imágenes de un accidente múltiple ocurrido en el bulevar Reformadores, en Villa Nueva la noche del viernes 28 de noviembre, muestran la magnitud del impacto entre una camioneta tipo agrícola gris y un tráiler que transportaba un contenedor.

Tras el impacto no se reportan personas heridas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La camioneta presentó daños en la parte trasera y desprendimiento de material, mientras que el tráiler quedó destruido en la parte frontal y volcado entre el arriate y la carretera.

El tráiler presentó daños en la parte frontal tras el impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El tráiler que transportaba un contenedor quedó volcado entre el arriate y la carretera. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Ambos vehículos permanecieron sobre la cinta asfáltica cuando llegaron los elementos de los Bomberos Voluntarios.

Ambos vehículos permanecieron sobre la cinta asfáltica. (Foto: Bomberos Voluntarios)

De acuerdo con los socorristas, los técnicos en urgencias médicas localizaron a los conductores fuera de los vehículos y los asistieron en el lugar.

Ambos conductores se encontraban fuera de los vehículos con crisis nerviosa. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Imágenes posteriores al accidente muestran los daños en una camioneta y un tráiler en el bulevar Reformadores, Villa Nueva. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los conductores presentaban crisis nerviosa, pero no fue necesario el traslado a un centro asistencial. Según los bomboeros, no se reportaron personas heridas.

Imágenes posteriores al accidente muestran los daños en una camioneta y un tráiler en el bulevar Reformadores, Villa Nueva. (Foto: Bomberos Voluntarios)

¡PRECAUCIÓN! Tráiler volcado en bulevar Los Reformadores zona 4. #TransitoVN https://t.co/jhBeWwjQaR — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) November 28, 2026

Se desconocen los detalles sobre el origen del accidente.