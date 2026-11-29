Un fatal accidente provocó la muerte de un hombre tras fuerte choque en Mixco.
EN CONTEXTO: Conductor fallece tras fuerte accidente en Mixco
Bomberos Voluntarios trabajaron para liberar el cuerpo del conductor tras chocar en el bulevar El Naranjo, Mixco.
El fuerte impacto dejó el vehículo destruido y al conductor fallecido y atrapado entre los hierros retorcidos. Los cuerpos de socorro requirieron refuerzos, por la gravedad del accidente, y utilizaron maquinaria especial para poder recuperar el cuerpo.
La Policía Nacional Civil (PNC) investiga las causas del accidente, luego de acordonar el sector para asegurar el área.
Así quedó el auto: