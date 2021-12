Alec Baldwin se enfrenta con periodista que le hizo una pregunta incómoda (video)

El actor reacciona molesto y explota contra periodista que le preguntó si apretó el gatillo durante el accidente en el set de grabaciones de la película Rust.

EN CONTEXTO: La fuerte confesión del asistente que entregó el arma a Alec Baldwin

Tras la tragedia en el set de Rust, en donde Alec Baldwin le causó la muerte accidental a la directora de fotografía en pleno rodaje de la película, el actor aceptó su primera entrevista en donde dejó al descubierto que entró en depresión ante el impactante incidente.

Además, dejó en claro que fue un hecho lamentable, agregando que nunca quiso que ocurriera una situación así en su vida.

Pero durante las últimas horas volvió a ser noticia, luego de que se enfrentara con el periodista de New York Post, Jon Levine, quien llegó a las afueras de su casa para interrogarlo, pero la situación se salió de control luego de que Levine le lanzara una incómoda pregunta.

(Foto: Archivo/Soy502)

Momento incómodo

El periodista le dijo que si había apretado el gatillo intencionalmente para quitarle la vida a la fotógrafa, por lo que de inmediato el famoso actor reaccionó molesto y le respondió molesto que se retirara porque era propiedad privada.

Pero, de manera insistente, Levine lanzaba preguntas y por esa razón, la esposa de Baldwin solicitó de manera amable que se retirara, este hecho fue documentado por el propio periodista, quién difundió en su Twitter la grabación.

Las imágenes muestran como la celebridad iba a ingresar junto a su esposa a una vivienda en el vecindario Upper East Side de Manhattan, pero tras las preguntas reaccionó furiosamente y posteriormente, hizo caso omiso e ingresaron a la propiedad que se desconoce de quién es.

Internautas arremeten contra el periodista

La acción que tuvo el comunicador de inmediato mostró el malestar de los internautas, quienes le dijeron que no estuvo correcto lo que hizo ya que fue a un lugar para acosarlo sobre la tragedia.

"Esto no es encontrarte con alguien, esto es acosarlo. Imagínate no solo hacerlo, sino también sentirse tan orgulloso de publicarlo, es desagradable", comentó un usuario.

"Esto es terrible, no hay razón válida para perseguir celebridades, esto es invasión de la privacidad", resaltaba otro mensaje.

"Hay que corregir tu encabezado, acosaste a Alec Baldwin en Upper East Side", se leía en otro comentario.

Mira aquí el video

NEW … I ran into Alec Baldwin on the Upper East Side pic.twitter.com/8pG5Vpshw2 — Jon Levine (@LevineJonathan) December 7, 2021

*Con información de Imparcial.