Así reaccionó la mamá de Luz María tras ver las conversaciones con Jorge Zea

En el juicio contra Jorge Zea, por la muerte de su esposa, Luz María, el Ministerio Público presentó conversaciones, fotografías y videos.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio que lleva el proceso penal en contra de Jorge Zea, presentó una serie de indicios recabados durante las investigaciones por el femicidio de Luz María.

Entre los indicios presentados y que el Tribunal Segundo de Femicidio aceptó para que puedan ser utilizados como pruebas, están: fotografías, videos y conversaciones de WhatsApp.

El Ministerio Público aseguró que los chats evidencian el entorno de violencia psicológica que vivía la víctima. Los padres de Luz María estuvieron presentes durante la audiencia.

Madre de Luz María reacciona

Ada Morales, mamá de Luz María, dijo sentirse decepcionada por todo lo que Jorge había dicho, porque ella lo quería como a un hijo.

"El hombre no tenía ni calzoncillos, yo le compraba los calzoncillos, yo lo traté como a un hijo, y ¿qué hizo cuando todo esto pasó? Fui la única que lo defendía a pesar que yo estaba viendo que era a mi propia hija, porque yo no creía que él fuera", dijo al terminar la audiencia.

Agregó que ahora se da cuenta de la clase de persona que es Jorge.

"Ahora me doy cuenta más todavía de la basura que el es, el tipo de gente que el es, definitivo todavía falta que yo me tengo que dar cuenta", aseguró.

"Ahora me doy cuenta de la basura que es el", dijo la mamá de Luz María, luego de ver los chats que su hija sostenía con Jorge Zea.

Ada también dijo que ver todo lo que su hija aguantó la hace llorar y ante la pregunta que ella misma se hace del por qué lo hizo, se responde que Luz María realmente amaba a Jorge.

"Todo lo que ella le aguantó a ese tipo, qué casa, cómo vivían, yo sé que no soy millonaria pero mi casa no es como esa casa, y digo yo por qué y yo misma me respondo, lo amaba, lo amaba tanto que dejó todo por irse a vivir a como vivían".

Durante la audiencia de este jueves, Jorge Zea se mostró intranquilo, movía las piernas constantemente, trataba de no ser fotografiado y su semblante estaba serio.

Jorge Zea escuchó las conversaciones que había sostenido con su esposa Luz María. (Foto: Wilder López / Soy502)

El juicio continuará el próximo 6 de septiembre, el Ministerio Público seguirá presentando las conversaciones entre Jorge Zea y Luz María.