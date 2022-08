Así reaccionó Willy Olivera tras la derrota de Comunicaciones contra Diriangén

El entrenador del FC Comunicaciones se molestó cuando se le cuestionó sobre el fracaso de los Cremas en la eliminación de la Concacaf League

Luego de la derrota sufrida por los Cremas ante el FC Diriangén de Nicaragua (2-1) del pasado martes 24 de agosto en el que el Comunicaciones quedó fuera de la Concacaf League en los octavos de final, su entrenador, el uruguayo Willy Olivera fue abordado por periodistas con quienes arremetió al mostrarse molesto.

"¿A vos te parece que el Comunicaciones hizo un partido vergonzoso? No estoy de acuerdo contigo", externó Olivera al reportero. "No quiere decir que vos tengás la razón ni la verdad, yo estoy orgulloso de mis jugadores porque mi equipo hasta lo último hizo el esfuerzo para poder salir adelante, no creo que sea vergonzoso", agregó.

Luego el comunicador le pregunta si luego del resultado del partido ha pensado en retirarse de la dirección técnica del club Comunicaciones, a lo que Olivera respondió enérgico: "¿Y por qué voy a renunciar, porque a vos se te antoja?, venís a atacarme, desde que veniste acá me estás atacando, 'vergonzoso si quiero salir del equipo' sos vos el que me está atacando, primero si vos querés una entrevista la tenés que hacer con respeto, como yo te respeto a vos" exclamó exaltado el técnico deportivo.