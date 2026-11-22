El vehículo terminó destruido tras el aparatoso accidente en el Anillo Periférico.
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En horas de la madrugada, el conductor de un vehículo perdió el control del volante y terminó volcando sobre la cinta asfáltica en el Anillo Periférico y 13a. calle de la zona 11.
Los Bomberos Municipales y Voluntarios acudieron a cubrir la emergencia luego que las víctimas quedaran atrapadas dentro del auto.
Dos personas perdieron la vida por el fuerte impacto; mientras que otro hombre resultó en estado delicado.
La identidad de las víctimas no ha sido revelada y el sector permaneció cerrado mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.
Momentos posteriores, el vehículo destruido fue movilizado por una grúa y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que el paso no registra cierres viales.