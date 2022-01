Así se ve la costa este de EE. UU. tras el paso de "ciclón bomba"

La poderosa tormenta invernal con fuertes nevadas y vientos azotó la costa este de Estados Unidos el pasado sábado, provocando caos en el transporte y cortes de luz en una región donde residen unas 70 millones de personas.

Con múltiples advertencias de ventisca vigentes, ciudades como Nueva York y Boston fueron las más afectadas por la tormenta, y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) confirmó el sábado que se había intensificado hasta convertirse en un "ciclón bomba", que se caracteriza por el poder explosivo de las rápidas caídas de la presión atmosférica.

Se espera que las áreas costeras reciban más de 30 centímetros de nieve al final del día, y hasta 90 cm en zonas de Massachusetts, donde se reportaron más de 119,000 viviendas sin electricidad.

SNOW WAY: Timelapse footage shows snow piling up on a Massachusetts resident's deck as a powerful nor'easter slammed the East Coast.



Parts of Massachusetts saw more than two feet of snow. https://t.co/YW1B75sNRN pic.twitter.com/aVe4mDne4J — ABC News (@ABC) January 30, 2022

Máquinas esparcidoras de sal y quitanieves trabajan en las calles de Nueva York, donde el sábado por la mañana se acumulaban unos 10 centímetros de nieve. El alcalde de esta ciudad, Eric Adams, pidió a través de Twitter a los ciudadanos quedarse en casa y publicó videos de sus recorridos por diferentes distritos a lo largo del día.

Los gobiernos de los estados de Nueva York y Nueva Jersey declararon el estado de emergencia y la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, decretó emergencia por nieve. La mañana del sábado, Obras Públicas de Boston informó que 500 quitanieves ya estaban trabajando en las calles de la ciudad.

Unos 3,500 vuelos, tanto internos como internacionales, fueron cancelados el sábado en Estados Unidos, según el rastreador de vuelos FlightAware. Unos mil vuelos que tendrían que despegar el domingo también han sido suspendidos. Las cancelaciones del viernes sumaron más de 1,450.