Mundo Presidenta de México sufre acoso en pleno recorrido público (video) La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso durante un recorrido en el centro de la Ciudad de México. El video que muestra cómo el hombre se acerca y logra tocarla se ha vuelto viral.OTRAS NOTICIAS: Alerta en Panajachel tras hallazgo del cuerpo de un extranjeroUn hombre tocó de manera inapropiada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien intentó mantener la calma mientras alejaba al sujeto.El hecho ocurrió durante una caminata por el centro de la Ciudad de

Alertas Alerta en Panajachel tras hallazgo del cuerpo de un extranjero El MP inició una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano estadounidense, en una residencia del municipio de Panajachel, Sololá.OTRAS NOTICIAS: Hallan el cuerpo de una joven dentro de una bolsa en SacatepéquezUn extranjero de nacionalidad estadounidense, identificado como Tyson John Mark, fue hallado sin vida en una residencia en el municipio de Panajachel, Sololá.Fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron para realizar las investigaciones correspondientes, luego de ser alertados por vecinos del sector. Según información preliminar, la víctima

Alertas Hallan el cuerpo de una joven dentro de una bolsa en Sacatepéquez Vecinos de Los Planes, en Sacatepéquez, encontraron el cuerpo de una joven dentro de una bolsa plástica. Autoridades confirman que la víctima, de entre 15 y 20 años, fue encontrada en un área de siembra.OTRAS NOTICIAS: Pareja que conversaba frente a su vivienda sufre un ataque armadoVecinos de Los Planes, en Sacatepéquez, localizaron el cuerpo de una joven dentro de una bolsa plástica.Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.De acuerdo con la comandante Mayra Carcús, la

Seguridad y justicia Cuatro militares ligados a proceso por robo de armamento del Ejército Cuatro militares ligados a proceso penal enfrentan cargos por el robo de armamento en Petén del Comando Aéreo del Norte. El Ministerio Público presentó indicios clave que vinculan a los elementos del Ejército con los delitos de hurto agravado e incumplimiento de deberes.TE PUEDE INTERESAR: Cámara de Industria alerta por riesgos, tras robo de armamento del Ejército Cuatro miembros del Ejército de Guatemala fueron ligados a proceso penal por su presunta implicación en el robo de armamento del Comando Aéreo del Norte,

Gente Macaulay Culkin retoma su icónico papel de "Mi pobre angelito" El ingenio de Culkin vuelve a brillar en una nostálgica campaña.ENTÉRATE: Macaulay Culkin vuelve a la pantalla e impacta con su imagenEl protagonista de Mi pobre angelito retoma el papel de Kevin McCallister para una campaña publicitaria, 35 años después del lanzamiento de la película.[attach_entity|type=inline_element|id=546636]En esta nueva aparición, Macaulay Culkin, ahora de adulto, se reúne con la nieta del viejo Marley, mientras acomoda la casa de su madre para protegerla.La espontaneidad y el ingenio que Macaulay Culkin proyectó en su personaje