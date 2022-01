Messi se recupera del Covid-19 y viaja a París junto a su familia

Luego de haberse contagiado de Covid, Lionel Messi dio negativo y está de vuelta en la capital francesa.

Hace ocho días se anunció el positivo por Covid-19 de Leo Messi y este 5 de enero el argentino se encuentra ya de vuelta en París tras haber dado negativo a la última prueba PCR.

El futbolista argentino tomó un vuelo durante la madrugada del 4 de enero desde Rosario para volver cuanto antes a París, donde tendrá que someterse a nuevas pruebas para saber si el virus le ha dejado algún tipo de secuela física antes de reincorporarse a los entrenamientos del PSG.

En un video compartido por el medio argentino TyC Sports, se ve a la familia Messi abordar el avión con destino a Francia.

"Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando sus controles den negativos, viajará para Francia. Por el momento, no sabemos más que eso. Hasta que no de negativo en Argentina, no podrá viajar", aseguraba Pochettino al referirse a la ausencia de Leo, con el que ya puede contar tras su recuperación.