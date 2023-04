¡Captado en video! Así se vive una emergencia en el interior de una ambulancia

Los Bomberos Voluntarios tratan de evidenciar las dificultades que enfrentan al momento de abrirse paso en el tránsito.

Un video compartido en redes sociales muestra la experiencia que viven los Bomberos Voluntarios que conducen, a toda velocidad, para cubrir un accidente en Villa Nueva.

En las imágenes grabadas, desde la cabina de la ambulancia, se observan los momentos en que los paramédicos se abren paso por varias calles del municipio.

Con el video, los paramédicos intentan concientizar a la población sobre la importancia de ceder espacio en la vía pública al escuchar una sirena de alerta.

#villanueva #cedeelpaso #bomberosvoluntarios #parati #primerosauxilios ♬ sonido original - Lizama Erick @lizama_erick así se vive dentro de una ambulancia #accidente

Impiden paso

Semanas atrás se han evidenciado varios casos en donde los bomberos tienen dificultades para movilizarse a emergencias.

Uno de los casos más virales se registró en la zona 11 capitalina, en el paso a desnivel de la 13 calle, donde el conductor de un carro impide el paso del carro de emergencia.

Cubríamos una emergencia médica y quien manejaba este vehículo se puso frente a la ambulancia y hacía giros bruscos para no dejarnos pasar, no sabemos qué lo motivó,pero le pedimos abstenerse a esas acciones y le decimos que estamos para servirle NO como bomberos sino como Amigos pic.twitter.com/VZ7qwbUj3F — William Gonzalez (@WilliamFlashito) December 26, 2022

Otro incidente se registró en cercanías del mercado de San Luis, en San Pedro Ayampuc, cuando los socorristas se dirigían a sofocar un incendio. En las imágenes se observa que un bus impide el paso de la unidad de emergencia.