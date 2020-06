Los videos que captaron el temblor de 7.5 grados en México

Un fuerte sismo se registró este martes en el sur de México con una magnitud preliminar de 7.5, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional de México.

El epicentro se ubicó en la localidad de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca y fue perceptible en varias partes de Ciudad de México.

Así se vivió el #sismo en el Valle de México pic.twitter.com/qXGBPzBWMI — Milenio (@Milenio) June 23, 2020

En videos compartidos en redes sociales se observan cientos de personas evacuadas y daños en el sistema de cableado de diferentes calles en la ciudad de México.

Imágenes del terremoto en Mexico



RT @yaredi: Así me toco en bosques de las Lomas, en mi edificio, así la banqueta. #sismocdmx #sismo pic.twitter.com/aFIQ3OQzAx — Raul Lopez (@PepeBeisbol) June 23, 2020

Fuerte terremoto de 7,1 en el sur de México se siente en la capital. pic.twitter.com/SCMbqpS22u — Eduard Ribas Admetlla (@eduribbas) June 23, 2020

| URGENTE: Imágenes del sismo de 7,7 grados durante la mañana del martes en Mexico: pic.twitter.com/XcAzdSHDFu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 23, 2020

#ÚltimaHora Un terremoto de 7,1 de magnitud se registró al sur de México, a unos 12 kilómetros de la localidad de Crucecita, en el estado de Oaxaca.



️cortesía pic.twitter.com/YaIUrV01yA — Noticiero Hechos (@NoticieroHechos) June 23, 2020

Earthquake in Mexico City- still occurring - not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG — (@Andalalucha) June 23, 2020

Sensible en Guatemala

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) detalló que el sismo fue sensible en Guatemala y tuvo una magnitud de 6.5 grados.

#SismoGT leve en algunas áreas de República de Guatemala.



Confirman que #TemblorMx de 7.1 afectó Oaxaca, Mexico.



Oficinas Centrales del #IGSS cumplen protocolo de evacuación del edificio en Centro Civico tras #TemblorGT.#PMTGuatemalaEnTodo #TransitoGT #TraficoGT pic.twitter.com/uOiRdw35iH — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 23, 2020

De momento en ambos países no se reportan heridos o fallecidos por este sismo.