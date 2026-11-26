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La distribución de los recursos extraordinarios para los Codedes genera cuestionamientos por la falta de criterios técnicos.

La asignación extraordinaria de Q7,606 millones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), aprobada por el Congreso de la República como parte del Presupuesto General del Estado para 2027, genera preocupación.

Analistas advierten sobre los riesgos de corrupción y el posible uso de los recursos públicos con fines político-electorales en el año que se llevarán a cabo las elecciones para elegir alcaldes, diputados y binomio presidencial.

La distribución de los fondos, la falta de respaldo técnico de las asignaciones y la posibilidad de que los recursos disponibles para estas instancias superen los Q19 mil millones durante el próximo año electoral, figuran entre los principales cuestionamientos.

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que las disposiciones incorporadas por los diputados justifican que el presidente Bernardo Arévalo ejerza su facultad de veto sobre el decreto presupuestario.

Mientras que Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), considera necesario replantear el mecanismo de asignación de recursos extraordinarios a los Codedes ante los riesgos de corrupción y posible lavado de dinero.

Los diputados del Congreso de la República aprobaron una asignación extraordinaria de Q7,606 millones para los consejos departamentales de desarrollo durante 2027. (Foto: Archivo / Soy502)

Fue con enmiendas

Durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, el Congreso de la República aprobó dos enmiendas mediante las cuales quedó establecido un aporte extraordinario de Q7,606 millones para los Codedes durante el ejercicio fiscal 2027.

La distribución de los recursos entre los 340 municipios del país evidencia diferencias significativas, pues mientras siete localidades tendrán asignaciones superiores a los Q100,000,000, mientras otras 45 únicamente recibirán Q100,000 cada una por concepto de aporte extraordinario.

Sanarate, El Progreso, encabeza el listado de municipios con mayores asignaciones, con Q181 millones, le siguen El Jícaro y San Agustín Acasaguastlán, ambos del mismo departamento, con Q115 millones cada uno.

También figuran Catarina, San Marcos, con Q106.9 millones; El Chol, Baja Verapaz, y Esquipulas, Chiquimula, con Q106 millones cada uno; así como San Jorge, Zacapa, con Q101 millones.

En contraste, el 13.2 % de los municipios del país tendrá una asignación extraordinaria individual de apenas Q100 mil.

Hay criterios político-electorales

Barrientos explicó que existen dos tipos de aportes para los consejos de desarrollo: los ordinarios y los extraordinarios. A su criterio, únicamente deberían existir los primeros, debido a que cuentan con respaldo legal y mecanismos de planificación.

Los aportes ordinarios, explicó, corresponden a la doceava parte de la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA), conforme al artículo 10 de la ley que regula dicho tributo, y su distribución geográfica responde a un cálculo establecido por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.

Además, estos recursos están respaldados por procesos de planificación que comienzan con los proyectos planteados por las comunidades y que posteriormente pasan por los niveles municipal, departamental, regional y nacional.

Sin embargo, el analista cuestionó que los aportes extraordinarios, que comenzaron a incrementarse desde 2024, no respondan a estos mismos criterios.

"La distribución geográfica es totalmente antojadiza y sigue criterios político-electorales. No tienen el respaldo técnico de la planificación, no tiene identificado proyectos", señaló Barrientos.

Expertos advierte sobre los riesgos de corrupción asociados al mecanismo de asignación de recursos extraordinarios. (Foto: Archivo / Soy502)

El director del Icefi recordó que la propuesta original de presupuesto presentada por el Organismo Ejecutivo contemplaba un aporte extraordinario de Q1,120 millones para los Codedes en 2027.

Otra de las preocupaciones del Icefi es que los recursos que finalmente tendrán disponibles los Consejos Departamentales de Desarrollo durante 2027 podrían ser considerablemente superiores a los consignados inicialmente en el presupuesto aprobado.

Barrientos explicó que los aportes ordinarios para el próximo año rondarán los Q5 mil millones, a los cuales deberán sumarse los Q7,606 millones extraordinarios, lo que representa una asignación inicial cercana a los Q12,600 millones.

Sin embargo, el artículo 153 del decreto presupuestario contempla una ampliación presupuestaria preaprobada que permitirá incorporar los recursos que los Codedes no logren ejecutar durante 2026, en aplicación del Decreto 7-2025.

De acuerdo con los datos proporcionados por Barrientos, los consejos de desarrollo tienen actualmente una asignación de Q15,425 millones, de los cuales han ejecutado menos del 35 %.

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El Icefi estima que, incluso en un escenario optimista, la ejecución presupuestaria de estas instancias podría alcanzar el 55 % al cierre de diciembre, lo que dejaría alrededor de Q7 mil millones sin ejecutar.

De trasladarse esos recursos al siguiente ejercicio fiscal, los Codedes podrían disponer de aproximadamente Q19,600 millones durante 2027.

Barrientos considera que el mandatario debe rechazar el decreto aprobado por el Legislativo. "El presidente tiene que vetar este decreto", enfatizó.

Para Zapata el incremento de las asignaciones extraordinarias a los consejos departamentales de desarrollo es también consecuencia de las decisiones adoptadas por la actual administración.

"Este Gobierno está pagando las consecuencias de haber incrementado tanto los recursos extraordinarios a los Codedes", manifestó el directivo de Fundesa.

El representante del sector empresarial consideró necesario replantear el mecanismo mediante el cual se asignan estos recursos, debido a los riesgos que representa para el manejo de los fondos públicos.

El Icefi considera que el presidente Bernardo Arévalo debe vetar el decreto del Presupuesto General del Estado para 2027. (Foto: Archivo / Soy502)

"Tendremos que repensar a futuro ese mecanismo que estamos viendo se ha convertido en una fuente de corrupción y posible lavado de dinero", advirtió Zapata.

Ejecutivo: presupuesto vergonzoso

Soy502 consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) sobre la postura del Organismo Ejecutivo respecto del presupuesto aprobado por el Congreso y si contempla recurrir al veto presidencial.

También se solicitó información sobre los filtros técnicos y mecanismos de fiscalización que implementaría el Gobierno para evitar posibles actos de corrupción y el uso de los recursos extraordinarios asignados a los Codedes con fines político-electorales. Sin embargo, ninguna de las consultas fue respondida.

Sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo difundió un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que calificó de "vergonzoso" el Presupuesto General del Estado para 2027 y aseguró que representa un golpe al desarrollo del país.

El mandatario cuestionó la reducción de las asignaciones destinadas a educación, salud, seguridad, programas sociales, becas, vivienda e infraestructura vial, en contraste con el incremento de recursos que, a su criterio, responde a intereses electorales.

El Congreso aprobó un presupuesto vergonzoso que representa lo más oscuro de la política, pero como Gobierno no dejaremos de cumplir nuestro compromiso y tomaremos acciones para frenarlo. https://t.co/0KBuzOwxco — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 26, 2026

"Mientras aumentaron sus partidas para las elecciones del próximo año de manera descarada, le quitaron casi la mitad de recursos al ministerio que en los últimos tres años cuadruplicó el apoyo a los hogares más pobres", manifestó Arévalo.

El gobernante aseguró que su administración no se quedará de brazos cruzados y anunció que emprenderá acciones para frenar el presupuesto aprobado por el Legislativo, con lo cual dejó abierta la posibilidad de ejercer el veto presidencial.

"Tomaremos acciones para frenar este presupuesto irresponsable aprobado por una mayoría en el Congreso y seguir trabajando para el bienestar de todos y todas", puntualizó.

Aunque Arévalo no precisó qué acciones adoptará su administración, tampoco confirmó expresamente si vetará el decreto presupuestario, como lo solicita el director ejecutivo del Icefi.