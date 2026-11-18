El cuarto desfile navideño de los Bomberos Voluntarios "Guardianes de la Navidad 2026" ya se anunció, estos son los detalles.
OTRAS NOTICIAS: Regresa el "Gran Desfile de Globos Gigantes" de Cayalá
El Anillo Periférico se viste de fiesta para el paso de los héroes guatemaltecos que los 365 días del año apoyan a la población en emergencias.
¿Cuándo se llevará a cabo "Guardianes de la Navidad 2026"?
La cita es el sábado 19 de diciembre, al final de la tarde. Aproximadamente a las 18:00 horas.
El evento inicia en la salida de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), avanzando por el Anillo Periférico, para concluir en la zona 7 capitalina.
Detalles del desfile
Las doce compañías de los cuerpos de socorro se unen para compartir un momento lleno de sonrisas y hermandad.
Además de ofrecer un espacio de convivencia, el evento busca promover la prevención de accidentes y la seguridad ciudadana.
En el evento se pude apreciar los vehículos usados para atender las emergencias como motobombas, que están equipadas para apagar incendios.
Personajes como El Grinch y Santa Clos no faltan. También desfilan batonistas al ritmo de las bandas escolares que se preparan con villancicos.