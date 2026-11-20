El Festival del Níspero promete sabores, música, artesanía y actividades para todos los gustos en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala.
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El níspero se podrá saborear en distintas presentaciones con productos elaborados por artesanos locales.
El evento busca apoyar a los productores, emprendedores y artesanos de la región.
Vino, pasteles, conservas, frutos maduros, un sin fin de presentaciones que degustará toda la familia, además de conocer lugares imperdibles en este rincón de Guatemala con mucha historia, en las faldas del volcán de Agua.
¿Cuándo se celebrará el festival del níspero?
El Festival del Níspero está de regreso en San Juan del Obispo el 21 y 22 de noviembre de 8:00 a 20:00 horas.
Habrá puestos de distintas artesanías y gastronomía, además de actividades para toda la familia y música.
Toma Nota
La Municipalidad de Antigua Guatemala anunció que se cuenta con amplio parqueo.
También habrá transporte gratuito de Antigua Guatemala a San Juan del Obispo.
Se realizará un tour por las plantaciones de níspero y la presentación del ballet folklórico Zoel Valdéz, además de marimba pura y la premiación al níspero más grande.