El "Mapping Fantástico" regresa para iluminar la Catedral Metropolitana de Guatemala.
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Serán 4 días de color, motivos navideños y fantasía para toda la familia.
Del 17 al 20 de diciembre habrá tres funciones diarias, programadas a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
Motivos navideños se mostrarán reflejados en la Catedral de Guatemala en un evento para celebrar el nacimiento de Jesús.
Esta es una gran oportunidad para tomarte fotografías con los tuyos y conservar.
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