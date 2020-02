Aspirantes a jueces y magistrados buscan reunirse con Giammattei

Mientras que las Comisiones de Postulación evalúan las candidaturas de decenas de abogados que buscan convertirse en jueces y magistrados, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que muchos aspirantes han buscado una reunión con él, pero lo ha rechazado.

Como parte del primer Gabinete Móvil, el mandatario realizó una visita al Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango, en donde informó sobre las reuniones.

El Presidente hablaba de independencia de poderes, cuando aseguró que para garantizar ese concepto, se ha negado a recibir a varias personas que se postulan para jueces y magistrados.

"He sido el primer presidente que se ha mantenido al margen de incidir en cualquier persona. Tomamos la decisión de no aceptar visitas de cualquier persona que quisiera ser magistrado, ni de comisionados. No nos juntamos ¿Por qué? Porque si creo en la independencia de poderes, creo también que debemos de perfeccionar esas comisiones de postulación de manera que nos garanticemos que los mejores hombres y mujeres lleguen a dirigir la justicia en este país", manifestó.

Además, indicó que para lograrlo, el Ejecutivo debe de quedarse al margen. "Nosotros no hemos participado, no hemos llamado, no hemos enviado a nadie, porque queremos que el proceso sea lo más transparente posible. Las noticias nos dicen lo contrario y eso nos dice que hay que plantear reformas serias a la forma de elegir a los jueces y los magistrados", condenó Giammattei.