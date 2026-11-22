Un empresario sufrió un ataque luego de haber realizado su bautizo.
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En la aldea La Ceibilla, ubicada en el sector de Caballo Blanco, en Retalhuleu, disparos alertaron a la comunidad que realizaba una actividad cristiana en el sector.
Un hombre fue interceptado por desconocidos momentos después de haber sido bautizado.
Preliminarmente se conoce que el hombre era un dueño de una empresa que ofrece servicios en el departamento de cable e internet y habría llegado al lugar porque iniciaba su camino en la fe cristiana.
El ataque armado habría ocurrido momentos después de que el empresario participara en la ceremonia de su bautismo.